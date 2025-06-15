Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення Нетаньягу, оприлюднене на його сторінці у соцмережі Х ввечері 14 червня.

Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства - сказав Нетаньягу.

Крім того, за словами прем'єр-міністр Ізраїлю вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті.

"Вони вбили та поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані. Вони спалюють американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці", - додав Нетаньягу.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Прем'єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану, наголосивши, що Ізраїль не проти них, а проти режиму. Він заявив, що вбито командирів і вчених, знищено об'єкт з ураном та арсенал ракет.

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