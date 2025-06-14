Весілля сина прем'єра Ізраїлю Нетаньягу скасували через конфлікт з Іраном

Весілля сина прем'єра Ізраїлю Авнера Нетаньягу, заплановане на понеділок, скасували через триваючий конфлікт з Іраном. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

"Весілля сина прем'єр-міністра викликало суперечки, викликавши гнів деяких антиурядових протестувальників, які засудили родину Нетаньягу за проведення святкування, поки ізраїльські заручники все ще утримуються в Газі під наглядом прем'єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через скасування рейсів тисячі росіян не можуть виїхати з Дубая та Шрі-Ланки. Рейси скасовують через воєнні дії в Ірані та Ізраїлі, багато людей застрягли в аеропортах.

Раніше УНН писав, що напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.