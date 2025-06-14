ЦАХАЛ показав кадри знищення іранських пускових установок балістичних ракет

Армія оборони Ізраїлю опублікувала нові кадри знищення іранських пускових установок балістичних ракет під час авіаударів Ізраїлю, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що Повітряні сили Ізраїлю працюють над тим, щоб перешкодити спробам Ірану запустити подальші обстріли балістичними ракетами по Ізраїлю.

У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"

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Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.