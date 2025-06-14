ЦАХАЛ показав кадри знищення іранських пускових установок балістичних ракет
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.
Армія оборони Ізраїлю опублікувала нові кадри знищення іранських пускових установок балістичних ракет під час авіаударів Ізраїлю, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що Повітряні сили Ізраїлю працюють над тим, щоб перешкодити спробам Ірану запустити подальші обстріли балістичними ракетами по Ізраїлю.
У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"14.06.25, 15:29 • 1202 перегляди
Нагадаємо
Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.