У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"

Семеро солдатів отримали "легкі поранення" після влучання іранської ракети. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

В оновленому повідомленні ЦАХАЛ зазначено, що семеро їхніх солдатів отримали "легкі поранення" протягом ночі після влучання іранської ракети в центральний Ізраїль.

Військові додають, що солдатів доставили до лікарні, а потім виписали.

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