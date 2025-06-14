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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
13:00 • 2082 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Військові ЦАХАЛ повідомили, що семеро їхніх солдатів отримали легкі поранення внаслідок влучання іранської ракети. Після надання допомоги в лікарні, їх вже виписали.

У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"

Семеро солдатів отримали "легкі поранення" після влучання іранської ракети. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

В оновленому повідомленні ЦАХАЛ зазначено, що семеро їхніх солдатів отримали "легкі поранення" протягом ночі після влучання іранської ракети в центральний Ізраїль.

Військові додають, що солдатів доставили до лікарні, а потім виписали.

Троє людей загинули та ще понад 80 поранені: наслідки балістичної атаки Іраном Ізраїля 14.06.25, 11:25 • 2330 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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