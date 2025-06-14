У ЦАХАЛ заявили, що після влучання іранської ракети сім солдатів отримали "легкі поранення"
Київ • УНН
Військові ЦАХАЛ повідомили, що семеро їхніх солдатів отримали легкі поранення внаслідок влучання іранської ракети. Після надання допомоги в лікарні, їх вже виписали.
Семеро солдатів отримали "легкі поранення" після влучання іранської ракети. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
В оновленому повідомленні ЦАХАЛ зазначено, що семеро їхніх солдатів отримали "легкі поранення" протягом ночі після влучання іранської ракети в центральний Ізраїль.
Військові додають, що солдатів доставили до лікарні, а потім виписали.
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