В ЦАХАЛ заявили, что после попадания иранской ракеты семь солдат получили "легкие ранения"
Киев • УНН
Военные ЦАХАЛ сообщили, что семеро их солдат получили легкие ранения в результате попадания иранской ракеты. После оказания помощи в больнице, их уже выписали.
Семь солдат получили "легкие ранения" после попадания иранской ракеты. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля, передает УНН.
В обновленном сообщении ЦАХАЛ указано, что семь их солдат получили "легкие ранения" в течение ночи после попадания иранской ракеты в центральный Израиль.
Военные добавляют, что солдат доставили в больницу, а затем выписали.
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Напомним
Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.