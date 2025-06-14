В ЦАХАЛ заявили, что после попадания иранской ракеты семь солдат получили "легкие ранения"

Семь солдат получили "легкие ранения" после попадания иранской ракеты. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля, передает УНН.

В обновленном сообщении ЦАХАЛ указано, что семь их солдат получили "легкие ранения" в течение ночи после попадания иранской ракеты в центральный Израиль.

Военные добавляют, что солдат доставили в больницу, а затем выписали.

Три человека погибли и еще более 80 ранены: последствия баллистической атаки Ираном Израиля

Напомним

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.