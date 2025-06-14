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ЦАХАЛ показал кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются помешать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.

ЦАХАЛ показал кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет

Армия обороны Израиля опубликовала новые кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет во время авиаударов Израиля, передает УНН.

В сообщении указано, что Военно-воздушные силы Израиля работают над тем, чтобы помешать попыткам Ирана запустить дальнейшие обстрелы баллистическими ракетами по Израилю.

В ЦАХАЛ заявили, что после попадания иранской ракеты семь солдат получили "легкие ранения"14.06.25, 15:29 • 1210 просмотров

Напомним

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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