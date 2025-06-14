ЦАХАЛ показал кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет

Армия обороны Израиля опубликовала новые кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет во время авиаударов Израиля, передает УНН.

В сообщении указано, что Военно-воздушные силы Израиля работают над тем, чтобы помешать попыткам Ирана запустить дальнейшие обстрелы баллистическими ракетами по Израилю.

В ЦАХАЛ заявили, что после попадания иранской ракеты семь солдат получили "легкие ранения"

Напомним

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.