ЦАХАЛ показал кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет
Киев • УНН
Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются помешать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.
Армия обороны Израиля опубликовала новые кадры уничтожения иранских пусковых установок баллистических ракет во время авиаударов Израиля, передает УНН.
В сообщении указано, что Военно-воздушные силы Израиля работают над тем, чтобы помешать попыткам Ирана запустить дальнейшие обстрелы баллистическими ракетами по Израилю.
В ЦАХАЛ заявили, что после попадания иранской ракеты семь солдат получили "легкие ранения"14.06.25, 15:29 • 1210 просмотров
Напомним
Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.