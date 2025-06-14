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Свадьба сына премьера Израиля Нетаньяху отменена из-за конфликта с Ираном

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Свадьба сына премьер-министра Израиля отменена из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Это вызвало споры и гнев протестующих, осудивших семью Нетаньяху.

Свадьба сына премьера Израиля Нетаньяху отменена из-за конфликта с Ираном

Свадьба сына премьер-министра Израиля Авнера Нетаньяху, запланированная на понедельник, была отменена из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

"Свадьба сына премьер-министра вызвала споры, вызвав гнев некоторых антиправительственных протестующих, которые осудили семью Нетаньяху за проведение празднования, пока израильские заложники все еще удерживаются в Газе под наблюдением премьер-министра", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за отмены рейсов тысячи россиян не могут выехать из Дубая и Шри-Ланки. Рейсы отменяют из-за военных действий в Иране и Израиле, многие люди застряли в аэропортах.

Ранее УНН писал, что накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются помешать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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