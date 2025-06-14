Тисячі росіян скаржаться, що "застрягли" в Дубаї та Шрі-Ланці через військові дії в Ірані та Ізраїлі

Тисячі росіян не можуть виїхати з Дубая та Шрі-Ланки через воєнні дії в Ірані та Ізраїлі - рейси скасовують. Про це повідомляє Mash, передає УНН.

Як розповіли Mash пасажири, рейс авіакомпанії Arabic air Шрі-Ланка - Москва на 15 червня скасували.

"Люди долітають до Шарджі, але там застрягають. Комусь дають готель одразу, а комусь через 10 годин. Туроператори оплачують проживання та харчування, але туристам доводиться знову бронювати квитки. Деяким щасливчикам пощастило відлетіти через Астану. Конкретні дати вильоту ніхто не знає, пропонують із 16 червня з перенесенням у п'ять днів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, пасажирський рейс Дубай - Санкт-Петербург авіакомпанії Flydubai перенесли на два дні, і є ризик, що обмеження продовжаться до 26 червня.

"Люди скаржаться, що не знають, коли зможуть відлетіти. Така сама ситуація в Йорданії — там застрягло понад сто росіян", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.

Раніше УНН писав, що напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.