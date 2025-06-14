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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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Тисячі росіян скаржаться, що "застрягли" в Дубаї та Шрі-Ланці через військові дії в Ірані та Ізраїлі

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Через скасування рейсів тисячі росіян не можуть виїхати з Дубая та Шрі-Ланки. Рейси скасовують через воєнні дії в Ірані та Ізраїлі, багато людей застрягли в аеропортах.

Тисячі росіян скаржаться, що "застрягли" в Дубаї та Шрі-Ланці через військові дії в Ірані та Ізраїлі

Тисячі росіян не можуть виїхати з Дубая та Шрі-Ланки через воєнні дії в Ірані та Ізраїлі - рейси скасовують. Про це повідомляє Mash, передає УНН.

Як розповіли Mash пасажири, рейс авіакомпанії Arabic air Шрі-Ланка - Москва на 15 червня скасували.

"Люди долітають до Шарджі, але там застрягають. Комусь дають готель одразу, а комусь через 10 годин. Туроператори оплачують проживання та харчування, але туристам доводиться знову бронювати квитки. Деяким щасливчикам пощастило відлетіти через Астану. Конкретні дати вильоту ніхто не знає, пропонують із 16 червня з перенесенням у п'ять днів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, пасажирський рейс Дубай - Санкт-Петербург авіакомпанії Flydubai перенесли на два дні, і є ризик, що обмеження продовжаться до 26 червня.

"Люди скаржаться, що не знають, коли зможуть відлетіти. Така сама ситуація в Йорданії — там застрягло понад сто росіян", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.

Раніше УНН писав, що напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаНовини Світу
Шрі-Ланка
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Jordan
Дубай
Іран
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