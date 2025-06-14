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Тысячи россиян жалуются, что "застряли" в Дубае и Шри-Ланке из-за военных действий в Иране и Израиле

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Из-за отмены рейсов тысячи россиян не могут выехать из Дубая и Шри-Ланки. Рейсы отменяют из-за военных действий в Иране и Израиле, многие люди застряли в аэропортах.

Тысячи россиян жалуются, что "застряли" в Дубае и Шри-Ланке из-за военных действий в Иране и Израиле

Тысячи россиян не могут выехать из Дубая и Шри-Ланки из-за военных действий в Иране и Израиле - рейсы отменяют. Об этом сообщает Mash, передает УНН.

Как рассказали Mash пассажиры, рейс авиакомпании Arabic air Шри-Ланка - Москва на 15 июня отменили.

"Люди долетают до Шарджи, но там застревают. Кому-то дают отель сразу, а кому-то через 10 часов. Туроператоры оплачивают проживание и питание, но туристам приходится снова бронировать билеты. Некоторым счастливчикам повезло улететь через Астану. Конкретные даты вылета никто не знает, предлагают с 16 июня с переносом в пять дней", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, пассажирский рейс Дубай - Санкт-Петербург авиакомпании Flydubai перенесли на два дня, и есть риск, что ограничения продолжатся до 26 июня.

"Люди жалуются, что не знают, когда смогут улететь. Такая же ситуация в Иордании — там застряло более ста россиян", - добавили в сообщении.

Напомним, Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются помешать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.

Ранее УНН писал, что накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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Шри-Ланка
Израиль
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