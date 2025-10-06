Як росія атакує Європу дронами: сзр рф використовує "тіньовий флот" - Коваленко
Київ • УНН
Начальник ЦПД РНБО заявив, що служба зовнішньої розвідки рф використовує кораблі "тіньового флоту" для запуску БПЛА в Європу.
російські безпілотники над європейськими містами запускає сзр рф під керівництвом сергія наришкіна. Раніше спецслужба проводила кабельні диверсії в Балтійському морі, а зараз для атак дронів використовуються танкери "тіньового флоту". Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Деталі
За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає сзр рф, яке очолює наришкін. Саме він відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі. Зараз для запуску БПЛА теж використовують танкери тіньового флоту
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати європейських партнерів у протистоянні новим загрозам, зокрема російським дронам, завдяки великому досвіду війни.
Раніше УНН писав, що Європейський Союз готує правові підстави для зупинення щонайменше 16 підозрілих нафтових танкерів, якщо вони зайдуть у Балтійське море. Це пов'язано з ризиками розливів нафти та перерізання кабелів від російського "тіньового флоту".