російські безпілотники над європейськими містами запускає сзр рф під керівництвом сергія наришкіна. Раніше спецслужба проводила кабельні диверсії в Балтійському морі, а зараз для атак дронів використовуються танкери "тіньового флоту". Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає сзр рф, яке очолює наришкін. Саме він відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі. Зараз для запуску БПЛА теж використовують танкери тіньового флоту