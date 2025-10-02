Україна допоможе Європі протистояти російським дронам, бо має через війну великий досвід – Зеленський

$41.220.08
Київ

 • 382 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати європейських партнерів у протистоянні новим загрозам, зокрема дронам, завдяки великому досвіду війни. Він наголосив на готовності допомагати Данії, яку назвав «справжнім другом України».

Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту у Данії поспілкувався з журналістами та заявив, що Україна готова підтримувати європейських партнерів у протистоянні новим загрозам. Про це він повідомив під час спілкування з медіа, пише УНН.

Деталі

Сьогодні ми будемо обговорювати багато важливих тем. Найбільше турбує, що Європа зараз постала перед загрозою через дрони та безпілотники. Україна має найбільший досвід через війну і може допомогти 

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що країна не стоятиме осторонь та готова підтримувати Данію, яку він назвав "справжнім другом України".

Ми будемо підтримувати Данію, тому що це наші справжні друзі

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі Європейської політичної спільноти у Данії, до складу якої входять близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів ЄС. 

Президент Зеленський прибув до столиці Данії – Копенгагена, щоб узяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту він уже провів зустріч із прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Напередодні Сьомого Саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із президентом США можливість постачання далекобійного озброєння Україні. Водночас він зазначив, що остаточне рішення залежатиме від позиції Дональда Трампа.

Степан Гафтко

Політика
Метте Фредеріксен
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна