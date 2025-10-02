Украина поможет Европе противостоять российским дронам, потому что имеет из-за войны большой опыт – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать европейских партнеров в противостоянии новым угрозам, в частности дронам, благодаря большому опыту войны. Он отметил готовность помогать Дании, которую назвал «настоящим другом Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита в Дании пообщался с журналистами и заявил, что Украина готова поддерживать европейских партнеров в противостоянии новым угрозам. Об этом он сообщил во время общения с медиа, пишет УНН.
Подробности
Сегодня мы будем обсуждать много важных тем. Больше всего беспокоит, что Европа сейчас столкнулась с угрозой из-за дронов и беспилотников. Украина имеет наибольший опыт из-за войны и может помочь
Президент добавил, что страна не будет стоять в стороне и готова поддерживать Данию, которую он назвал "настоящим другом Украины".
Мы будем поддерживать Данию, потому что это наши настоящие друзья
Напомним
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече Европейского политического сообщества в Дании, в состав которого входят около 50 глав государств и правительств, а также лидеров ЕС.
Президент Зеленский прибыл в столицу Дании – Копенгаген, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита он уже провел встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.
Накануне Седьмого Саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США возможность поставок дальнобойного вооружения Украине. В то же время он отметил, что окончательное решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа.