российские беспилотники над европейскими городами запускает свр рф под руководством сергея нарышкина. Ранее спецслужба проводила кабельные диверсии в Балтийском море, а сейчас для атак дронов используются танкеры "теневого флота". Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает свр рф, которую возглавляет нарышкин. Именно он отвечал за кабельные диверсии теневого флота в Балтийском море. Сейчас для запуска БПЛА тоже используют танкеры теневого флота - написал Коваленко.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина готова поддерживать европейских партнеров в противостоянии новым угрозам, в частности российским дронам, благодаря большому опыту войны.

Ранее УНН писал, что Европейский Союз готовит правовые основания для остановки по меньшей мере 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они зайдут в Балтийское море. Это связано с рисками разливов нефти и перерезания кабелей от российского "теневого флота".