ЄС готує правові підстави для зупинки суден російського "тіньового флоту" - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС готує правові підстави для зупинки щонайменше 16 підозрілих нафтових танкерів, якщо вони в майбутньому зайдуть у Балтійське море, на тлі того, як погрози, пов'язані з безпілотниками, збільшують ризики розливів нафти та перерізання кабелів, що походять від російського "тіньового флоту", повідомляє EUobserver, пише УНН.
