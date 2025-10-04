ЕС готовит правовые основания для остановки судов российского "теневого флота" - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз готовит правовые основания для остановки по меньшей мере 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они зайдут в Балтийское море. Это связано с рисками разливов нефти и перерезания кабелей от российского "теневого флота".
