ЕС готовит правовые основания для остановки судов российского "теневого флота" - СМИ

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 372 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ
08:00 • 2788 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 34561 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 54811 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 64351 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 61739 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 36934 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51197 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34084 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21245 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
45%
751мм
Популярные новости
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 14890 просмотра
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направленииVideo4 октября, 01:40 • 6604 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение4 октября, 02:14 • 7236 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 8258 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 19887 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 2788 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 34151 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 44822 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 64351 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 61739 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 20425 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 34561 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 34335 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 37187 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 79969 просмотра
Актуальное
Хранитель
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ

ЕС готовит правовые основания для остановки судов российского "теневого флота" - СМИ

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Европейский Союз готовит правовые основания для остановки по меньшей мере 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они зайдут в Балтийское море. Это связано с рисками разливов нефти и перерезания кабелей от российского "теневого флота".

ЕС готовит правовые основания для остановки судов российского "теневого флота" - СМИ

ЕС готовит правовые основания для остановки по меньшей мере 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они в будущем зайдут в Балтийское море, на фоне того, как угрозы, связанные с беспилотниками, увеличивают риски разливов нефти и перерезания кабелей, исходящих от российского "теневого флота", сообщает EUobserver, пишет УНН.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Балтийское море
Европейский Союз