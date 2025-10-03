$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 9136 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14917 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13290 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 15010 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14326 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14019 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17831 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30586 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52444 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Задержанный во Франции танкер Boracay продолжил плавание, несмотря на подозрения в связях с "теневым флотом" РФ – DW

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Задержанный французскими военными танкер Boracay, подозреваемый в связях с "теневым флотом" РФ, продолжил курс от западного побережья Франции к Суэцкому каналу, сообщают Marine Traffic и Vesselfinder.

Задержанный во Франции танкер Boracay продолжил плавание, несмотря на подозрения в связях с "теневым флотом" РФ – DW

Танкер Boracay, который французские военные задержали по подозрению в принадлежности к «теневому флоту» России, продолжил маршрут от западного побережья Франции до Суэцкого канала, сообщают сервисы Marine Traffic и Vesselfinder. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в DW.

Подробности

По данным источника France 24, на борт вернулся гражданин Китая, представившийся капитаном судна. Ранее ему грозил суд во Франции за отказ сотрудничать с местными органами власти.

Танкер под флагом Бенина вышел из порта Приморск (Ленинградская область) 20 сентября и направлялся в Индию. С 22 по 25 сентября он находился у берегов Дании, где в то же время фиксировали пролеты неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами.

путин считает захват российского танкера попыткой Франции “отвлечь внимание населения от проблем в стране”02.10.25, 21:26 • 4370 просмотров

27 сентября Boracay был задержан, а 1 октября французские военные поднялись на его борт у порта Сен-Назер, ища признаки использования судна в качестве платформы для запуска дронов. Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что «не исключает» такого сценария, в то время как диктатор РФ Владимир Путин это опроверг, предупредив о «риске конфронтации».

Ранее в этом году танкер уже задерживали в Эстонии под названием Kiwala: ВМС страны выявили более 40 нарушений, в том числе передвижение без действительного флага.

Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский28.09.25, 20:50 • 7288 просмотров

После устранения нарушений судно было отпущено. ЕС и Великобритания ввели санкции против Boracay из-за его прямой связи с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов с использованием «нерегулярных и рискованных методов судоходства».

Напомним

Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у атлантического побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года за отказ экипажа сотрудничать с местными органами власти.

Французские военные осмотрели российский танкер "Пушпа" у побережья Сен-Назера. Судно неоднократно меняло названия и флаги и находится под международными санкциями. Его связывают с так называемым "флотом-призраком", который финансирует войска РФ и может участвовать в диверсионных операциях.

Степан Гафтко

