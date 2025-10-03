Задержанный во Франции танкер Boracay продолжил плавание, несмотря на подозрения в связях с "теневым флотом" РФ – DW

Танкер Boracay, который французские военные задержали по подозрению в принадлежности к «теневому флоту» России, продолжил маршрут от западного побережья Франции до Суэцкого канала, сообщают сервисы Marine Traffic и Vesselfinder. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в DW.

Подробности

По данным источника France 24, на борт вернулся гражданин Китая, представившийся капитаном судна. Ранее ему грозил суд во Франции за отказ сотрудничать с местными органами власти.

Танкер под флагом Бенина вышел из порта Приморск (Ленинградская область) 20 сентября и направлялся в Индию. С 22 по 25 сентября он находился у берегов Дании, где в то же время фиксировали пролеты неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами.

путин считает захват российского танкера попыткой Франции “отвлечь внимание населения от проблем в стране”

27 сентября Boracay был задержан, а 1 октября французские военные поднялись на его борт у порта Сен-Назер, ища признаки использования судна в качестве платформы для запуска дронов. Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что «не исключает» такого сценария, в то время как диктатор РФ Владимир Путин это опроверг, предупредив о «риске конфронтации».

Ранее в этом году танкер уже задерживали в Эстонии под названием Kiwala: ВМС страны выявили более 40 нарушений, в том числе передвижение без действительного флага.

Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский

После устранения нарушений судно было отпущено. ЕС и Великобритания ввели санкции против Boracay из-за его прямой связи с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов с использованием «нерегулярных и рискованных методов судоходства».

Напомним

Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у атлантического побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года за отказ экипажа сотрудничать с местными органами власти.

Французские военные осмотрели российский танкер "Пушпа" у побережья Сен-Назера. Судно неоднократно меняло названия и флаги и находится под международными санкциями. Его связывают с так называемым "флотом-призраком", который финансирует войска РФ и может участвовать в диверсионных операциях.