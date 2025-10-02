путин считает захват российского танкера попыткой Франции “отвлечь внимание населения от проблем в стране”

российский диктатор владимир путин считает захват российского танкера у побережья Сен-Назера попыткой Франции "отвлечь внимание населения от тяжелой внутриполитической ситуации", передает УНН.

Подробности

Честно говоря, не знаю, насколько это связано с россией, но знаю, что такой факт имеет место, а что это такое на самом деле, так ли это важно для Франции, важно. Знаете почему? Исходя из тяжелой внутриполитической ситуации для правящей во Франции верхушки. Потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Франции - сказал путин.

В то же время он заявил, что задержание Францией танкера у берегов страны "является пиратством".

Это пиратство. Танкер захвачен в нейтральных водах, без каких-либо оснований. И там, видимо, искали какие-то, возможно, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там такого нет. Ну и не было, и быть не может - добавил путин.

Напомним

У побережья Сен-Назера французские военные зашли на российский танкер "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", финансирующим войска рф и может быть причастным к диверсионным операциям.