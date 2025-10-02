$41.220.08
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
путин считает захват российского танкера попыткой Франции “отвлечь внимание населения от проблем в стране”

Киев • УНН

владимир путин считает захват российского танкера у Сен-Назера попыткой Франции отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем. Он назвал задержание танкера, находящегося под международными санкциями и связанного с "флотом-призраком", пиратством.

путин считает захват российского танкера попыткой Франции “отвлечь внимание населения от проблем в стране”

российский диктатор владимир путин считает захват российского танкера у побережья Сен-Назера попыткой Франции "отвлечь внимание населения от тяжелой внутриполитической ситуации", передает УНН.

Подробности

Честно говоря, не знаю, насколько это связано с россией, но знаю, что такой факт имеет место, а что это такое на самом деле, так ли это важно для Франции, важно. Знаете почему? Исходя из тяжелой внутриполитической ситуации для правящей во Франции верхушки. Потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Франции

- сказал путин.

В то же время он заявил, что задержание Францией танкера у берегов страны "является пиратством".

Это пиратство. Танкер захвачен в нейтральных водах, без каких-либо оснований. И там, видимо, искали какие-то, возможно, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там такого нет. Ну и не было, и быть не может

- добавил путин.

Напомним

У побережья Сен-Назера французские военные зашли на российский танкер "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", финансирующим войска рф и может быть причастным к диверсионным операциям.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Франция