путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”

російський диктатор володимир путін вважає захоплення російського танкера поблизу узбережжя Сен-Назера спробою Франції "відвернути увагу населення від важкої внутрішньополітичної ситуації", передає УНН.

Деталі

Чесно кажучи, не знаю, наскільки це пов'язано з росією, але знаю, що такий факт має місце, а що це таке насправді, чи так це важливо для Франції, важливо. Знаєте чому? Виходячи з важкої внутрішньополітичної ситуації для правлячої у Франції верхівки. Тому що у них немає ніякого іншого способу відвернути увагу населення, громадян Франції від складних, важко вирішуваних проблем всередині самої Франції - сказав путін.

Водночас він заявив, що затримання Францією танкера біля берегів країни "є піратством".

Це піратство. Танкер захоплений у нейтральних водах, без будь-яких підстав. І там, мабуть, шукали якісь, можливо, військові вантажі, безпілотники, ще щось таке. Нічого там такого немає. Ну і не було, і бути не може - додав путін.

Нагадаємо

Біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій.