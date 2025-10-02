путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”
Київ • УНН
володимир путін вважає захоплення російського танкера біля Сен-Назера спробою Франції відвернути увагу населення від внутрішньополітичних проблем. Він назвав затримання танкера, що перебуває під міжнародними санкціями та пов'язаний з "флотом-привидом", піратством.
російський диктатор володимир путін вважає захоплення російського танкера поблизу узбережжя Сен-Назера спробою Франції "відвернути увагу населення від важкої внутрішньополітичної ситуації", передає УНН.
Деталі
Чесно кажучи, не знаю, наскільки це пов'язано з росією, але знаю, що такий факт має місце, а що це таке насправді, чи так це важливо для Франції, важливо. Знаєте чому? Виходячи з важкої внутрішньополітичної ситуації для правлячої у Франції верхівки. Тому що у них немає ніякого іншого способу відвернути увагу населення, громадян Франції від складних, важко вирішуваних проблем всередині самої Франції
Водночас він заявив, що затримання Францією танкера біля берегів країни "є піратством".
Це піратство. Танкер захоплений у нейтральних водах, без будь-яких підстав. І там, мабуть, шукали якісь, можливо, військові вантажі, безпілотники, ще щось таке. Нічого там такого немає. Ну і не було, і бути не може
Нагадаємо
Біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій.