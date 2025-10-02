путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 6560 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
13:54 • 19215 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 23785 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 15435 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 18513 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24650 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29076 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30680 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27245 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 50495 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.1м/с
90%
757мм
Популярнi новини
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32538 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 30818 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22129 перегляди
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ2 жовтня, 13:03 • 13868 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10491 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22330 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 31026 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32722 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 45828 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 50496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10646 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 56438 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 64456 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 46101 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 48565 перегляди
Актуальне
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

володимир путін вважає захоплення російського танкера біля Сен-Назера спробою Франції відвернути увагу населення від внутрішньополітичних проблем. Він назвав затримання танкера, що перебуває під міжнародними санкціями та пов'язаний з "флотом-привидом", піратством.

путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”

російський диктатор володимир путін вважає захоплення російського танкера поблизу узбережжя Сен-Назера спробою Франції "відвернути увагу населення від важкої внутрішньополітичної ситуації", передає УНН.

Деталі

Чесно кажучи, не знаю, наскільки це пов'язано з росією, але знаю, що такий факт має місце, а що це таке насправді, чи так це важливо для Франції, важливо. Знаєте чому? Виходячи з важкої внутрішньополітичної ситуації для правлячої у Франції верхівки. Тому що у них немає ніякого іншого способу відвернути увагу населення, громадян Франції від складних, важко вирішуваних проблем всередині самої Франції

- сказав путін.

Водночас він заявив, що затримання Францією танкера біля берегів країни "є піратством".

Це піратство. Танкер захоплений у нейтральних водах, без будь-яких підстав. І там, мабуть, шукали якісь, можливо, військові вантажі, безпілотники, ще щось таке. Нічого там такого немає. Ну і не було, і бути не може

- додав путін.

Нагадаємо

Біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Франція