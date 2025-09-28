Дроны, летящие на Европу, россияне запускают с танкеров – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска используют гражданские танкеры для запуска дронов, атакующих европейские страны. Он подчеркнул, что санкции ЕС должны быть направлены против энергетической торговли России и ее танкерной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска используют гражданские танкеры как платформу для запуска и управления дронами, которые атакуют европейские страны. Об этом он сообщил в своем обращении, ссылаясь на данные украинской разведки, пишет УНН. Подробности Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран – сказал президент. По его словам, в ближайшие дни ожидаются новые решения Европейского Союза по давлению на кремль, в частности принятие 19-го пакета санкций. Зеленский подчеркнул, что они должны быть направлены прежде всего против энергетической торговли России и ее танкерной инфраструктуры. Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота - заявил Зеленский. Напомним В ночь на субботу над несколькими объектами Министерства обороны Дании, в частности в Карупе, где дислоцируются военные вертолеты, были замечены дроны. Армия расценивает эти случаи как фактор, подрывающий способность государства эффективно сдерживать угрозы. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт предлагает внести изменения в правила противодействия беспилотникам, чтобы в случае прямой угрозы военные имели право их уничтожать.