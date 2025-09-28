Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська використовують цивільні танкери для запуску дронів, які атакують європейські країни. Він наголосив, що санкції ЄС мають бути спрямовані проти енергетичної торгівлі росії та її танкерної інфраструктури.