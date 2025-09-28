Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 21807 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 38533 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 29158 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 31402 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 56215 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68177 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88203 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144843 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55960 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48682 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков28 вересня, 09:29 • 10648 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 18590 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 11309 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 17690 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 14:23 • 6840 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 52178 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144841 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 67507 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 77393 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 77860 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 26651 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 88203 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47235 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 51716 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53203 перегляди
Актуальне
The Times
Facebook
Fox News
Bild
MIM-104 Patriot

Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська використовують цивільні танкери для запуску дронів, які атакують європейські країни. Він наголосив, що санкції ЄС мають бути спрямовані проти енергетичної торгівлі росії та її танкерної інфраструктури.

Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська використовують цивільні танкери як платформу для запуску та управління дронами, які атакують європейські країни. Про це він повідомив у своєму зверненні, посилаючись на дані української розвідки, пише УНН.

Деталі

Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн 

– сказав президент. 

За його словами, найближчими днями очікуються нові рішення Європейського Союзу щодо тиску на кремль, зокрема ухвалення 19-го пакета санкцій. Зеленський наголосив, що вони мають бути спрямовані передусім проти енергетичної торгівлі росії та її танкерної інфраструктури.

Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч проти суботи над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії, зокрема в Карупі, де дислокуються військові гелікоптери, було помічено дрони. Армія розцінює ці випадки як фактор, що підважує спроможність держави ефективно стримувати загрози. 

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт пропонує внести зміни до правил протидії безпілотникам, щоб у випадку прямої загрози військові мали право їх знищувати.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Електроенергія
Міністерство оборони Данії
Європейський Союз
Данія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна