Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська використовують цивільні танкери як платформу для запуску та управління дронами, які атакують європейські країни. Про це він повідомив у своєму зверненні, посилаючись на дані української розвідки, пише УНН.
Деталі
Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн
За його словами, найближчими днями очікуються нові рішення Європейського Союзу щодо тиску на кремль, зокрема ухвалення 19-го пакета санкцій. Зеленський наголосив, що вони мають бути спрямовані передусім проти енергетичної торгівлі росії та її танкерної інфраструктури.
Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту
Нагадаємо
У ніч проти суботи над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії, зокрема в Карупі, де дислокуються військові гелікоптери, було помічено дрони. Армія розцінює ці випадки як фактор, що підважує спроможність держави ефективно стримувати загрози.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт пропонує внести зміни до правил протидії безпілотникам, щоб у випадку прямої загрози військові мали право їх знищувати.