Италия предлагает перемирие для всех войн во время зимних Олимпийских игр-2026
Киев • УНН
Италия предлагает олимпийское перемирие для всех войн в мире, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, во время зимних Олимпийских игр-2026. Предложение будет подано в Организацию Объединенных Наций.
В предложении, объявленном главой МИД Италии Антонио Таяни, предложено олимпийское перемирие для всех войн в мире, в частности в вопросах войны РФ против Украины и военных действий на Ближнем Востоке. Передает УНН со ссылкой на Аnsa.
Детали
Италия призывает к олимпийскому перемирию в 2026 году. Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил во вторник следующее:
Мы должны быть сторонниками мира. ..
Учитывая Олимпийские игры в Милане-Кортине, мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток
Отметим, что не только представитель правительства Италии, но и Международный олимпийский комитет (МОК) также призывает к миру.
Напомним
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО".
За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ. Спецслужба проводила кабельные диверсии в Балтийском море в предыдущие времена. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Украина придерживается Устава ООН и стремится завершить войну в этом году. В то же время Россия не проявляет готовности к перемирию, реальным переговорам или установлению мира. Заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
