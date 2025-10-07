$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 324 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 1804 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 9194 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 30305 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 39426 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 69479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 57872 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56220 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 100829 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36624 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Эксклюзивы
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 30314 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Италия предлагает перемирие для всех войн во время зимних Олимпийских игр-2026

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Италия предлагает олимпийское перемирие для всех войн в мире, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, во время зимних Олимпийских игр-2026. Предложение будет подано в Организацию Объединенных Наций.

Италия предлагает перемирие для всех войн во время зимних Олимпийских игр-2026

В предложении, объявленном главой МИД Италии Антонио Таяни, предложено олимпийское перемирие для всех войн в мире, в частности в вопросах войны РФ против Украины и военных действий на Ближнем Востоке. Передает УНН со ссылкой на Аnsa. 

Детали

Италия призывает к олимпийскому перемирию в 2026 году. Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил во вторник следующее:

Мы должны быть сторонниками мира. .. 
Учитывая Олимпийские игры в Милане-Кортине, мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток

- говорится в заявлении итальянского чиновника. 

Отметим, что не только представитель правительства Италии, но и Международный олимпийский комитет (МОК) также призывает к миру.

Напомним

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО".

За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ.  Спецслужба проводила кабельные диверсии в Балтийском море в предыдущие времена. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Украина придерживается Устава ООН и стремится завершить войну в этом году. В то же время Россия не проявляет готовности к перемирию, реальным переговорам или установлению мира. Заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия27.07.25, 09:46 • 5020 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Антонио Таяни
НАТО
Организация Объединенных Наций
Балтийское море
Италия
Украина