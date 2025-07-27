МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
06:57 • 1800 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 15181 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 35984 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 42656 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 180633 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 76877 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 70308 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 116837 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42688 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 56841 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
78%
748мм
Популярные новости
Вражеский удар по Сумам: трое гражданских получили ранения26 июля, 21:53 • 6226 просмотра
ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью26 июля, 23:27 • 8610 просмотра
Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос26 июля, 23:57 • 3412 просмотра
Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты27 июля, 00:25 • 5314 просмотра
Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара04:12 • 5150 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 180632 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 116837 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 163312 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 136339 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 156114 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Грузия
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 13942 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 15903 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 15964 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 17281 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 260271 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Международный олимпийский комитет рассматривает допуск спортсменов из россии и беларуси к зимним Играм 2026 года только в статусе «нейтральных». Критерии участия будут строгими: никакой поддержки войны и связей с армией или силовыми структурами.

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия

Международный олимпийский комитет рассматривает сценарий допуска спортсменов из россии и беларуси к зимним Играм 2026 года только в статусе "нейтральных". Как заявила президент МОК Кирсти Ковентри, критерии участия будут такими же строгими, как и для Олимпиады в Париже: никакой поддержки войны, никаких связей с армией или силовыми структурами, пишет УНН со ссылкой на SkiNordique.

Детали

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине, но предварительно готов придерживаться той же логики, что и для Парижа-2024.

Мы не будем спешить с встречами в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже

- сказала президент МОК Кирсти Ковентри газете L'Equipe.

Для участия в Парижской Олимпиаде спортсмены из этих двух стран должны были соответствовать строгим критериям: квалифицироваться на спортивное мероприятие, доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с военными.

Группа экспертов, созданная в марте, тщательно проверила их профили на основе различных источников, включая официальные списки спортсменов, связанных с военными или охранными клубами, опубликованные в россии и беларуси.

К соревнованиям допускались только те, кто был утвержден как "нейтральные индивидуальные спортсмены". Такой строгий подход вполне может быть повторен в 2026 году.

Украинская чемпионка мира по фехтованию отказалась от фото с россиянином на церемонии награждения24.07.2025, 08:03 • 2573 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

спортНовости МираОлимпиада
Беларусь
Париж
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9