МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия

Международный олимпийский комитет рассматривает сценарий допуска спортсменов из россии и беларуси к зимним Играм 2026 года только в статусе "нейтральных". Как заявила президент МОК Кирсти Ковентри, критерии участия будут такими же строгими, как и для Олимпиады в Париже: никакой поддержки войны, никаких связей с армией или силовыми структурами, пишет УНН со ссылкой на SkiNordique.

Детали

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине, но предварительно готов придерживаться той же логики, что и для Парижа-2024.

Мы не будем спешить с встречами в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже - сказала президент МОК Кирсти Ковентри газете L'Equipe.

Для участия в Парижской Олимпиаде спортсмены из этих двух стран должны были соответствовать строгим критериям: квалифицироваться на спортивное мероприятие, доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с военными.

Группа экспертов, созданная в марте, тщательно проверила их профили на основе различных источников, включая официальные списки спортсменов, связанных с военными или охранными клубами, опубликованные в россии и беларуси.

К соревнованиям допускались только те, кто был утвержден как "нейтральные индивидуальные спортсмены". Такой строгий подход вполне может быть повторен в 2026 году.

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