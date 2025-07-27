МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия
Киев • УНН
Международный олимпийский комитет рассматривает допуск спортсменов из россии и беларуси к зимним Играм 2026 года только в статусе «нейтральных». Критерии участия будут строгими: никакой поддержки войны и связей с армией или силовыми структурами.
Международный олимпийский комитет рассматривает сценарий допуска спортсменов из россии и беларуси к зимним Играм 2026 года только в статусе "нейтральных". Как заявила президент МОК Кирсти Ковентри, критерии участия будут такими же строгими, как и для Олимпиады в Париже: никакой поддержки войны, никаких связей с армией или силовыми структурами, пишет УНН со ссылкой на SkiNordique.
Детали
Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине, но предварительно готов придерживаться той же логики, что и для Парижа-2024.
Мы не будем спешить с встречами в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже
Для участия в Парижской Олимпиаде спортсмены из этих двух стран должны были соответствовать строгим критериям: квалифицироваться на спортивное мероприятие, доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с военными.
Группа экспертов, созданная в марте, тщательно проверила их профили на основе различных источников, включая официальные списки спортсменов, связанных с военными или охранными клубами, опубликованные в россии и беларуси.
К соревнованиям допускались только те, кто был утвержден как "нейтральные индивидуальные спортсмены". Такой строгий подход вполне может быть повторен в 2026 году.
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