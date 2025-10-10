В МИД прокомментировали призыв Италии к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией

Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией. Наше государство готово к перемирию хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Мы поддерживаем такой призыв. Стоит обратить внимание, что россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Она начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия, и вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия. Это имеет очень логичное объяснение – время Олимпиады – это время, когда внимание СМИ приковано к спортивным событиям и во время этих событий можно незаметно совершать преступления