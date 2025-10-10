$41.510.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В МИД прокомментировали призыв Италии к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что Россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.

В МИД прокомментировали призыв Италии к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией

Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией. Наше государство готово к перемирию хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Мы поддерживаем такой призыв. Стоит обратить внимание, что россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Она начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия, и вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия. Это имеет очень логичное объяснение – время Олимпиады – это время, когда внимание СМИ приковано к спортивным событиям и во время этих событий можно незаметно совершать преступления 

- подчеркнул Георгий Тихий.

Спикер подчеркнул, что Украина готова к перемирию, не обязательно Олимпийскому. Важно, чтобы это произошло как можно скорее.

Мы готовы к перемирию с россией, не обязательно дожидаясь Олимпиады. Хоть завтра. Но если России для этого нужно Олимпийское перемирие – пусть будет Олимпийское, просто мы выступаем за то, чтобы это произошло раньше 

- отметил спикер МИД.

Тихий также добавил, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы побудить Украину к перемирию, и Украина поддерживает этот призыв.

Думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы побудить россию к мирному процессу. И мы абсолютно поддерживаем этот призыв 

- подытожил Тихий.

Дополнение

В предложении, объявленном главой МИД Италии Антонио Таяни, было предложено Олимпийское перемирие для всех войн в мире, в частности в вопросах войны РФ против Украины и военных действий на Ближнем Востоке.

"Мы должны быть сторонниками мира. Учитывая Олимпийские игры в Милане-Кортине, мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", - говорится в заявлении итальянского чиновника.

