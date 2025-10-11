Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
10 жовтня російська армія втратила 1060 солдатів та 18 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 становлять 1121570 осіб.
За добу 10 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 18 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1121570 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11247 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23345 (+6)
- артилерійських систем ‒ 33568 (+21)
- РСЗВ ‒ 1518 (+1)
- засоби ППО ‒ 1225 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 68766 (+219)
- крилаті ракети ‒ 3859 (+18)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63847 (+72)
- спеціальна техніка ‒ 3973 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.
