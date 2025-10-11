Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 жовтня, 19:08 • 16320 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 31466 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 39587 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 28561 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 25537 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 32599 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 39570 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 42669 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19683 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 20120 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий10 жовтня, 21:24 • 9142 перегляди
Зеленський обговорив зі Стармером участь Британії в програмі PURL та удари рф по Україні10 жовтня, 23:11 • 3740 перегляди
Київщина повністю відновила електропостачання після масованої атаки - ОВА10 жовтня, 23:39 • 7280 перегляди
Лауреатка Нобелівської премії миру присвятила нагороду Дональду Трампу11 жовтня, 00:10 • 6558 перегляди
Зеленський поспілкувався з Мерцом: про що йшла мова01:39 • 9782 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 39587 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 32599 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 39570 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 42669 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 94515 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Ребров
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 24484 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 26878 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 29577 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 94515 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 39196 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ATACMS
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 2074 перегляди

10 жовтня російська армія втратила 1060 солдатів та 18 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 становлять 1121570 осіб.

Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 10 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 18 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1121570 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11247 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23345 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 33568 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1518 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1225 (0)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 68766 (+219)
                    • крилаті ракети ‒ 3859 (+18)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63847 (+72)
                            • спеціальна техніка ‒ 3973 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

                              Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3617 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна