росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 30312 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50723 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28735 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33908 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25256 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26435 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34405 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43177 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65779 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35378 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
750мм
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні11 жовтня, 18:44 • 8764 перегляди
Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg11 жовтня, 19:29 • 6494 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 19610 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 7282 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 3328 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 30305 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 50716 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 31328 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 65774 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 51097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Костянтин Ганіч
Блогери
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 35179 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 37332 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 39569 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 105295 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48158 перегляди
Актуальне
YouTube
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

росія може становити значну загрозу для НАТО раніше 2036 року, як прогнозують розвідки України та західних країн. Постійні диверсії та розвідувальна діяльність рф свідчать про створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої війни проти НАТО.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW

росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року, як прогнозують у розвідках України та західних країн. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що постійні диверсії та розвідувальна діяльність росії за допомогою безпілотників проти військових баз та критичної інфраструктури в Європі свідчать про те, що рф вже вступила у фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої ​​війни проти НАТО в майбутньому.

Далекобійніі можливості росії та широкий потенціал виробництва безпілотників становлять безпосередню загрозу для НАТО. Потуги росії щодо формування сил та повідомлення про зусилля щодо створення стратегічного резерву людських ресурсів, який росія могла б використати в Україні або в майбутній сухопутній війні проти НАТО, свідчать про те, що росія може підтримувати та відновлювати свої людські ресурси, незважаючи на постійні великі втрати від війни в Україні

- вважають аналітики.

На їхню думку, росія, ймовірно, матиме значну бойову потужність, доступну протягом кількох місяців після закінчення активних бойових дій в Україні, яку зможе швидко розгорнути на східному фланзі НАТО.

росія розробляє концепції операцій та тактики ведення бойових дій, які дозволяють їй проводити масштабні бойові операції без використання великої кількості танків чи бронетехніки, водночас фактично позбавляючи противника можливості використовувати танки чи бронетехніку у великих масштабах

- стверджують в ISW.

Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3635 переглядiв

Там "не спостерігають жодних ознак того, що російському військовому командуванню доведеться чекати, поки російські збройні сили повністю відновляться, перш ніж посилювати свої атаки на держави-члени НАТО, і фактично росія може атакувати до цього моменту, якщо НАТО не зможе запровадити систему стримування".

"росія зараз набуває значного досвіду в сучасній війні на постійно мінливому театрі військових дій, що характеризується надзвичайно коротким інноваційним циклом. ... НАТО та союзники повинні бути готові до стримування та, за необхідності, подолання загроз, які росія, ймовірно, створюватиме одразу після закінчення активних бойових дій в Україні, а також у майбутньому", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що втрати російських окупантів у вересні склали 28,5 тис. осіб, при цьому ЗСУ знищили 70 об'єктів на території рф.

У рф підвищують податки та скорочують соцпрограми, щоб фінансувати війну і кремль - розвідка08.10.25, 16:02 • 2581 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Інститут вивчення війни
НАТО
Європа
Україна