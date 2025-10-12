росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW

росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року, як прогнозують у розвідках України та західних країн. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що постійні диверсії та розвідувальна діяльність росії за допомогою безпілотників проти військових баз та критичної інфраструктури в Європі свідчать про те, що рф вже вступила у фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої ​​війни проти НАТО в майбутньому.

Далекобійніі можливості росії та широкий потенціал виробництва безпілотників становлять безпосередню загрозу для НАТО. Потуги росії щодо формування сил та повідомлення про зусилля щодо створення стратегічного резерву людських ресурсів, який росія могла б використати в Україні або в майбутній сухопутній війні проти НАТО, свідчать про те, що росія може підтримувати та відновлювати свої людські ресурси, незважаючи на постійні великі втрати від війни в Україні