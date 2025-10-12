росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW
росія може становити значну загрозу для НАТО раніше 2036 року, як прогнозують розвідки України та західних країн. Постійні диверсії та розвідувальна діяльність рф свідчать про створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої війни проти НАТО.
росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року, як прогнозують у розвідках України та західних країн. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що постійні диверсії та розвідувальна діяльність росії за допомогою безпілотників проти військових баз та критичної інфраструктури в Європі свідчать про те, що рф вже вступила у фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої війни проти НАТО в майбутньому.
Далекобійніі можливості росії та широкий потенціал виробництва безпілотників становлять безпосередню загрозу для НАТО. Потуги росії щодо формування сил та повідомлення про зусилля щодо створення стратегічного резерву людських ресурсів, який росія могла б використати в Україні або в майбутній сухопутній війні проти НАТО, свідчать про те, що росія може підтримувати та відновлювати свої людські ресурси, незважаючи на постійні великі втрати від війни в Україні
На їхню думку, росія, ймовірно, матиме значну бойову потужність, доступну протягом кількох місяців після закінчення активних бойових дій в Україні, яку зможе швидко розгорнути на східному фланзі НАТО.
росія розробляє концепції операцій та тактики ведення бойових дій, які дозволяють їй проводити масштабні бойові операції без використання великої кількості танків чи бронетехніки, водночас фактично позбавляючи противника можливості використовувати танки чи бронетехніку у великих масштабах
Там "не спостерігають жодних ознак того, що російському військовому командуванню доведеться чекати, поки російські збройні сили повністю відновляться, перш ніж посилювати свої атаки на держави-члени НАТО, і фактично росія може атакувати до цього моменту, якщо НАТО не зможе запровадити систему стримування".
"росія зараз набуває значного досвіду в сучасній війні на постійно мінливому театрі військових дій, що характеризується надзвичайно коротким інноваційним циклом. ... НАТО та союзники повинні бути готові до стримування та, за необхідності, подолання загроз, які росія, ймовірно, створюватиме одразу після закінчення активних бойових дій в Україні, а також у майбутньому", - резюмують аналітики.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що втрати російських окупантів у вересні склали 28,5 тис. осіб, при цьому ЗСУ знищили 70 об'єктів на території рф.
