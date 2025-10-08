В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка

$41.320.03
12:14 • 10019 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 14012 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18928 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18784 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18815 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17807 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21036 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19149 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17499 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62139 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 27356 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 37606 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19578 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 14182 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9998 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 10019 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 7488 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 14012 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 10009 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18928 просмотра
В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Проект федерального бюджета россии на 2026–2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных программ на военно-промышленный комплекс и силовые структуры. Содержание российского диктатора подорожает, превысив годовые бюджеты некоторых регионов.

В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка

Проект федерального бюджета россии на 2026–2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных и региональных программ в пользу военно-промышленного комплекса и силовых структур. Кроме того, содержание российского диктатора и его администрации снова подорожает и превысит годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, власти рф планируют повысить ставку НДС с 20 % до 22 %. Министр финансов Антон Силуанов признал, что это приведет к росту цен и давлению на бизнес. С 2026 года для малого и среднего бизнеса вводится новая система налогообложения: годовой порог дохода для упрощенной системы уменьшат с около $723 тыс. до $120 тыс., а для ИТ-компаний отменят льготные страховые взносы, которые вырастут с 7,6 % до 15 %.

Кроме того, финансирование 18 из 51 государственной программы будет сокращено. Больше всего урезаны расходы на программы "Химическая и биологическая безопасность" (–36 %), "Развитие авиационной промышленности" (–30 %) и "Развитие энергетики" (–29 %). В то же время ассигнования на "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в интересах ВПК увеличат в 4,4 раза – до $2,2 млрд в 2026 году.

Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка07.10.25, 16:29 • 4590 просмотров

Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках властей удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 млн российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около $8,3 млрд.

В то же время содержание президента рф путина и его администрации снова подорожает до $354 млн в 2026-м (примерно $1 млн в день), что превышает годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область 

- резюмировали в разведке.

Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка06.10.25, 20:25 • 7986 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин