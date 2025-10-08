Проект федерального бюджета россии на 2026–2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных и региональных программ в пользу военно-промышленного комплекса и силовых структур. Кроме того, содержание российского диктатора и его администрации снова подорожает и превысит годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, власти рф планируют повысить ставку НДС с 20 % до 22 %. Министр финансов Антон Силуанов признал, что это приведет к росту цен и давлению на бизнес. С 2026 года для малого и среднего бизнеса вводится новая система налогообложения: годовой порог дохода для упрощенной системы уменьшат с около $723 тыс. до $120 тыс., а для ИТ-компаний отменят льготные страховые взносы, которые вырастут с 7,6 % до 15 %.

Кроме того, финансирование 18 из 51 государственной программы будет сокращено. Больше всего урезаны расходы на программы "Химическая и биологическая безопасность" (–36 %), "Развитие авиационной промышленности" (–30 %) и "Развитие энергетики" (–29 %). В то же время ассигнования на "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в интересах ВПК увеличат в 4,4 раза – до $2,2 млрд в 2026 году.

Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках властей удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 млн российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около $8,3 млрд.

В то же время содержание президента рф путина и его администрации снова подорожает до $354 млн в 2026-м (примерно $1 млн в день), что превышает годовые бюджеты таких регионов, как Калмыкия или Еврейская автономная область - резюмировали в разведке.

