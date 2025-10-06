К октябрю 2025 года спрос на электроэнергию в россии превысил ее генерацию, а дефицит уже достиг 25 ГВт. Основные причины — физически изношенные тепловые станции, перегруженные линии передач и ограниченный доступ к современному оборудованию из-за западных санкций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу Внешней Разведки.

2025 год усилил тенденцию роста дефицита электроэнергии в россии. Из-за спроса промышленных, жилищных и коммунальных потребителей, превысившего суммарную генерацию всех электростанций, по состоянию на октябрь текущего года нехватка мощностей в электросети уже достигла 25 ГВт

Как указано, среди основных причин дефицита наиболее выделяется дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

Основные тепловые электростанции в россии работают более 30 лет и сильно изношены — более 70% оборудования нуждается в замене или ремонте, отмечают в разведке. Из-за этого линии передач часто перегружены, а локальные аварии и неисправности стали привычной проблемой. Больше всего страдают от этого Камчатский и Красноярский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Северный Кавказ, которые не подключены к Единой энергетической системе россии.

Дополнительным давлением стали санкции Запада за военное вторжение в Украину, в результате которых россия потеряла доступ к современному энергетическому оборудованию, программному обеспечению и технологиям. Поэтому о модернизации электросетей и внедрении энергоэффективных решений электроэнергетикам не стоит и надеяться