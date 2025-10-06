$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 11109 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 23303 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 24834 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28443 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 56318 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29241 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36474 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64241 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76188 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Спрос на электроэнергию в россии превысил генерацию, дефицит достиг 25 ГВт к октябрю 2025 года. Причинами являются изношенные тепловые станции, перегруженные линии и ограниченный доступ к оборудованию из-за западных санкций.

Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка

К октябрю 2025 года спрос на электроэнергию в россии превысил ее генерацию, а дефицит уже достиг 25 ГВт. Основные причины — физически изношенные тепловые станции, перегруженные линии передач и ограниченный доступ к современному оборудованию из-за западных санкций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу Внешней Разведки.

2025 год усилил тенденцию роста дефицита электроэнергии в россии. Из-за спроса промышленных, жилищных и коммунальных потребителей, превысившего суммарную генерацию всех электростанций, по состоянию на октябрь текущего года нехватка мощностей в электросети уже достигла 25 ГВт 

- говорится в сообщении.

Как указано, среди основных причин дефицита наиболее выделяется дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

Основные тепловые электростанции в россии работают более 30 лет и сильно изношены — более 70% оборудования нуждается в замене или ремонте, отмечают в разведке. Из-за этого линии передач часто перегружены, а локальные аварии и неисправности стали привычной проблемой. Больше всего страдают от этого Камчатский и Красноярский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Северный Кавказ, которые не подключены к Единой энергетической системе россии.

Дополнительным давлением стали санкции Запада за военное вторжение в Украину, в результате которых россия потеряла доступ к современному энергетическому оборудованию, программному обеспечению и технологиям. Поэтому о модернизации электросетей и внедрении энергоэффективных решений электроэнергетикам не стоит и надеяться 

- добавили в СВР.

Несмотря на попытки правительства рф стабилизировать энергосистему через компенсации, скидки на электроэнергию и ограничения непервоочередных потребителей, дефицит, как сообщается, продолжает расти.

Пока львиная доля российского бюджета идет на военные расходы, экономика и социальная сфера не просто будут страдать, но и системно приходить в упадок 

- подытожили в Службе Разведки.

Беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени: местные сообщают о взрывах06.10.25, 19:39 • 1488 просмотров

Антонина Туманова

