Эксклюзив
12:19 • 4734 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10748 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13243 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36472 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42359 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58903 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56472 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103464 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
публикации
Эксклюзивы
Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В кремле растет обеспокоенность по поводу всплеска преступности и социальной дестабилизации из-за возвращения десятков тысяч военных и бывших заключенных с фронта. Ситуацию сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды.

Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка

В кремле растет обеспокоенность, что возвращение с фронта десятков тысяч военных и бывших заключенных спровоцирует всплеск преступности и социальную дестабилизацию. Ситуацию уже сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды и мафиозные группировки, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, российские власти признают, что демобилизация участников войны против Украины несет серьезные внутренние риски. По оценкам кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности путину.

Проблема не только в психологических травмах, полученных на фронте, или криминальном прошлом значительной части военных, но и в резком контрасте между фронтовыми выплатами и уровнем мирной жизни. Зарплаты и бонусы военных в зоне боевых действий в несколько раз превышают средние доходы по стране. Вернувшись к реальности низких зарплат и разрушенной экономики, ветераны могут превратиться в источник социального взрыва. Ситуацию усложняет участие в войне десятков тысяч осужденных. По данным федеральной службы исполнения наказаний, на фронт было отправлено от 120 до 180 тысяч заключенных. Значительная часть из них уже вернулась в российские города, где растет количество тяжких преступлений с участием лиц со статусом военнослужащих 

- говорится в сообщении.

В разведке отметили, что только с 2023 года в военные суды поступило по меньшей мере 989 дел по статьям об убийствах и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Количество приговоров по таким преступлениям стремительно возросло: в 2022 году – 38, в 2023-м – уже 266, в 2024-м – 346, а только за девять месяцев 2025 года суды рассмотрели 377 новых дел.

Власти реагируют усилением репрессивных механизмов. Федеральная служба исполнения наказаний получила право шире применять спецсредства против заключенных – от дубинок и электрошокеров до собак и водометов. Формально – для безопасности персонала, фактически же – чтобы удерживать контроль над все более агрессивными группами бывших заключенных и военных. Возвращение с фронта людей, привыкших к насилию и безнаказанности, может обернуться для кремля новой внутренней войной. Если в начале именно эти ветераны были опорой режима, то со временем именно они могут стать силой, которая развалит россию изнутри 

- резюмировали в разведке.

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Владимир Путин