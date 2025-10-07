Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка

В кремле растет обеспокоенность, что возвращение с фронта десятков тысяч военных и бывших заключенных спровоцирует всплеск преступности и социальную дестабилизацию. Ситуацию уже сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды и мафиозные группировки, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, российские власти признают, что демобилизация участников войны против Украины несет серьезные внутренние риски. По оценкам кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности путину.

Проблема не только в психологических травмах, полученных на фронте, или криминальном прошлом значительной части военных, но и в резком контрасте между фронтовыми выплатами и уровнем мирной жизни. Зарплаты и бонусы военных в зоне боевых действий в несколько раз превышают средние доходы по стране. Вернувшись к реальности низких зарплат и разрушенной экономики, ветераны могут превратиться в источник социального взрыва. Ситуацию усложняет участие в войне десятков тысяч осужденных. По данным федеральной службы исполнения наказаний, на фронт было отправлено от 120 до 180 тысяч заключенных. Значительная часть из них уже вернулась в российские города, где растет количество тяжких преступлений с участием лиц со статусом военнослужащих