Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка
Киев • УНН
В кремле растет обеспокоенность по поводу всплеска преступности и социальной дестабилизации из-за возвращения десятков тысяч военных и бывших заключенных с фронта. Ситуацию сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды.
В кремле растет обеспокоенность, что возвращение с фронта десятков тысяч военных и бывших заключенных спровоцирует всплеск преступности и социальную дестабилизацию. Ситуацию уже сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды и мафиозные группировки, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, российские власти признают, что демобилизация участников войны против Украины несет серьезные внутренние риски. По оценкам кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности путину.
Проблема не только в психологических травмах, полученных на фронте, или криминальном прошлом значительной части военных, но и в резком контрасте между фронтовыми выплатами и уровнем мирной жизни. Зарплаты и бонусы военных в зоне боевых действий в несколько раз превышают средние доходы по стране. Вернувшись к реальности низких зарплат и разрушенной экономики, ветераны могут превратиться в источник социального взрыва. Ситуацию усложняет участие в войне десятков тысяч осужденных. По данным федеральной службы исполнения наказаний, на фронт было отправлено от 120 до 180 тысяч заключенных. Значительная часть из них уже вернулась в российские города, где растет количество тяжких преступлений с участием лиц со статусом военнослужащих
россия теряет позиции на рынке пшеницы, экспорт обвалился на 29% - разведка01.10.25, 16:02 • 3416 просмотров
В разведке отметили, что только с 2023 года в военные суды поступило по меньшей мере 989 дел по статьям об убийствах и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Количество приговоров по таким преступлениям стремительно возросло: в 2022 году – 38, в 2023-м – уже 266, в 2024-м – 346, а только за девять месяцев 2025 года суды рассмотрели 377 новых дел.
Власти реагируют усилением репрессивных механизмов. Федеральная служба исполнения наказаний получила право шире применять спецсредства против заключенных – от дубинок и электрошокеров до собак и водометов. Формально – для безопасности персонала, фактически же – чтобы удерживать контроль над все более агрессивными группами бывших заключенных и военных. Возвращение с фронта людей, привыкших к насилию и безнаказанности, может обернуться для кремля новой внутренней войной. Если в начале именно эти ветераны были опорой режима, то со временем именно они могут стать силой, которая развалит россию изнутри
Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка06.10.25, 20:25 • 6836 просмотров