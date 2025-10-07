Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України - розвідка
У кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності путіну.
Проблема не лише у психологічних травмах, отриманих на фронті, чи кримінальному минулому значної частини військових, а й у різкому контрасті між фронтовими виплатами та рівнем мирного життя. Зарплати і бонуси військових у зоні бойових дій у кілька разів перевищують середні доходи по країні. Повернувшись до реальності низьких зарплат і зруйнованої економіки, ветерани можуть перетворитися на джерело соціального вибуху. Ситуацію ускладнює участь у війні десятків тисяч засуджених. За даними федеральної служби виконання покарань, на фронт було відправлено від 120 до 180 тисяч ув’язнених. Значна частина з них уже повернулася в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за участю осіб зі статусом військовослужбовців
У розвідці зауважили, що лише з 2023 року у військові суди надійшло щонайменше 989 справ за статтями про вбивства та умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Кількість вироків за такими злочинами стрімко зросла: у 2022 році – 38, у 2023-му – вже 266, у 2024-му – 346, а лише за дев’ять місяців 2025 року суди розглянули 377 нових справ.
Влада реагує посиленням репресивних механізмів. Федеральна служба виконання покарань отримала право ширше застосовувати спецзасоби проти ув’язнених – від кийків та електрошокерів до собак і водометів. Формально – задля безпеки персоналу, фактично ж – щоб утримувати контроль над дедалі агресивнішими групами колишніх в’язнів і військових. Повернення з фронту людей, які звикли до насильства й безкарності, може обернутися для кремля новою внутрішньою війною. Якщо на початку саме ці ветерани були опорою режиму, то з часом саме вони можуть стати силою, яка розвалить росію зсередини
