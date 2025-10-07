Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України - розвідка

У кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності путіну.

Проблема не лише у психологічних травмах, отриманих на фронті, чи кримінальному минулому значної частини військових, а й у різкому контрасті між фронтовими виплатами та рівнем мирного життя. Зарплати і бонуси військових у зоні бойових дій у кілька разів перевищують середні доходи по країні. Повернувшись до реальності низьких зарплат і зруйнованої економіки, ветерани можуть перетворитися на джерело соціального вибуху. Ситуацію ускладнює участь у війні десятків тисяч засуджених. За даними федеральної служби виконання покарань, на фронт було відправлено від 120 до 180 тисяч ув’язнених. Значна частина з них уже повернулася в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за участю осіб зі статусом військовослужбовців