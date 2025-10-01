росія втрачає позиції на ринку пшениці, експорт обвалився на 29% - розвідка

$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 954 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15966 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15897 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 39746 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30680 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
росія втрачає позиції на ринку пшениці, експорт обвалився на 29% - розвідка

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Експорт російської пшениці знизився на 29% у липні–вересні 2025 року, досягнувши 10,9 млн тонн. Це послабить позиції росії на світовому ринку та зменшить валютні надходження.

росія втрачає позиції на ринку пшениці, експорт обвалився на 29% - розвідка

Експорт російської пшениці у липні–вересні 2025 року знизився на 29 % у річному вимірі. Збереження негативної динаміки експорту зернових послабить позиції росії на світовому ринку, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Експорт російської пшениці у липні–вересні 2025 року знизився на 29 % у річному вимірі – до 10,9 млн тонн. На цьому тлі прогноз постачань пшениці на зовнішні ринки у 2025 році зменшено до 43,4 млн тонн. У попередньому маркетинговому році (2024–2025) росія експортувала 53 млн тонн зерна, зокрема 44 млн тонн пшениці 

- йдеться у повідомленні.

Чергову партію краденого українського зерна завезли до окупованого Криму: за збіжжям вже прибуло судно20.01.24, 19:01 • 100227 переглядiв

У розвідці також назвали ключові чинники падіння:

  • слабший попит з боку основних імпортерів, передусім Єгипту. Покупці відкладають нові контракти, очікуючи зниження цін з $226 до $220 за тонну;
    • посилення конкуренції. У 2025 році Аргентина може збільшити експорт пшениці до 13 млн тонн (10,4 млн тонн роком раніше), Австралія – до 25,5 млн тонн (проти 21,3 млн), тоді як ЄС здатен наростити обсяги до 32,4 млн тонн (28 млн у 2024 році). На ринках Північної Африки та Близького Сходу зростає присутність французьких постачальників;
      • погіршення рентабельності російського експорту через зміцнення рубля та зростання внутрішніх цін. У вересні пшениця третього класу в рф коштувала 14,5 тис. руб. за тонну, що на 4 % вище, ніж торік. Додатковим чинником стало підвищення мита на експорт пшениці на 30 % – з 495,9 руб. до 655,6 руб. за тонну з 24 по 30 вересня.

        Збереження негативної динаміки експорту зернових послабить позиції росії на світовому ринку, зменшить валютні надходження та посилить тиск на економіку, яка вже перебуває під санкціями 

        - резюмували в розвідці.

        Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка19.09.25, 17:15 • 20135 переглядiв

        Антоніна Туманова

        ЕкономікаНовини Світу
        Аргентина
        Австралія
        Європейський Союз
        Єгипет