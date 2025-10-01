росія втрачає позиції на ринку пшениці, експорт обвалився на 29% - розвідка
Київ • УНН
Експорт російської пшениці знизився на 29% у липні–вересні 2025 року, досягнувши 10,9 млн тонн. Це послабить позиції росії на світовому ринку та зменшить валютні надходження.
Експорт російської пшениці у липні–вересні 2025 року знизився на 29 % у річному вимірі. Збереження негативної динаміки експорту зернових послабить позиції росії на світовому ринку, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Експорт російської пшениці у липні–вересні 2025 року знизився на 29 % у річному вимірі – до 10,9 млн тонн. На цьому тлі прогноз постачань пшениці на зовнішні ринки у 2025 році зменшено до 43,4 млн тонн. У попередньому маркетинговому році (2024–2025) росія експортувала 53 млн тонн зерна, зокрема 44 млн тонн пшениці
У розвідці також назвали ключові чинники падіння:
- слабший попит з боку основних імпортерів, передусім Єгипту. Покупці відкладають нові контракти, очікуючи зниження цін з $226 до $220 за тонну;
- посилення конкуренції. У 2025 році Аргентина може збільшити експорт пшениці до 13 млн тонн (10,4 млн тонн роком раніше), Австралія – до 25,5 млн тонн (проти 21,3 млн), тоді як ЄС здатен наростити обсяги до 32,4 млн тонн (28 млн у 2024 році). На ринках Північної Африки та Близького Сходу зростає присутність французьких постачальників;
- погіршення рентабельності російського експорту через зміцнення рубля та зростання внутрішніх цін. У вересні пшениця третього класу в рф коштувала 14,5 тис. руб. за тонну, що на 4 % вище, ніж торік. Додатковим чинником стало підвищення мита на експорт пшениці на 30 % – з 495,9 руб. до 655,6 руб. за тонну з 24 по 30 вересня.
Збереження негативної динаміки експорту зернових послабить позиції росії на світовому ринку, зменшить валютні надходження та посилить тиск на економіку, яка вже перебуває під санкціями
