Чергову партію краденого українського зерна завезли до окупованого Криму: за збіжжям вже прибуло судно

В окупований Крим завезли чергову партію краденого українського зерна. Сьогодні за збіжжям вже прибуло судно-злодій, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними Telegram-каналу, крадене укранське зерно доставили до порту в Феодосії.

"Сьогодні за зерном прибуло судно-злодій. Балкер належить Групі компаній АнРуссТранс, що здійснює регулярні міжнародні та внутрішньоросійські залізничні та морські перевезення навалочних, генеральних та негабаритних вантажів у різних напрямках. Судноплавна компанія АНШИП управляє власним морським флотом", - йдеться у повідомленні.

росія й далі вивозить морем вкрадене українське зерно - ЗМІ