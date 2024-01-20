Очередную партию ворованного украинского зерна завезли в оккупированный Крым: за зерном уже прибыло судно

В оккупированный Крым завезли очередную партию ворованного украинского зерна. Сегодня за зерном уже прибыло судно-вор, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным Telegram-канала, краденое украинское зерно доставили в порт в Феодосии.

"Сегодня за зерном прибыло судно-воров. Балкер принадлежит Группе компаний АнРуссТранс, осуществляющей регулярные международные и внутрироссийские железнодорожные и морские перевозки навалочных, генеральных и негабаритных грузов в различных направлениях. Судоходная компания АНШИП управляет собственным морским флотом", - говорится в сообщении.

россия продолжает вывозить морем украденное украинское зерно - СМИ