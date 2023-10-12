россия продолжает вывозить морем украденное украинское зерно - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Из Севастополя с ворованным украинским зерном вышел очередной балкер. Об этом сообщил телеграм-канал Крымский ветер, пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговой группы "Крымского ветра", это может быть российское судно "Матрос Шевченко" - 9 октября, согласно спутниковым снимкам, оно стояло на погрузке у причала зернового терминала "Авлита" (в российском законодательном поле зарегистрировано как "Авал").
Сообщается, что сухогруз "Матрос Шевченко", который был построен в 2011 году, ходит под флагом России.
Ранее украинский суд наложил арест на четыре судна, которые осуществляли незаконные заходы в Крым, - сухогрузы "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" и одно сирийское судно.
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«Страна-агрессор использует Крым как "серую зону" для перевозки зерна, которым она незаконно завладела в Украине», - говорится в сообщении канала.
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