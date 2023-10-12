росія й далі вивозить морем вкрадене українське зерно - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Із Севастополя з краденим українським зерном вийшов черговий балкер. Про це повідомив телеграм-канал Кримський вітер, пише УНН.
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За даними моніторингової групи "Кримського вітру", це може бути російське судно "Матрос Шевченко" - 9 жовтня, відповідно до супутникових знімків, воно стояло на навантаженні біля причалу зернового терміналу "Авліта" (у російському законодавчому полі зареєстроване як "Авал").
Повідомляється, що суховантаж "Матрос Шевченко", який був побудований 2011 року, ходить під прапором Росії.
Раніше український суд наклав арешт на чотири судна, які здійснювали незаконні заходи до Криму, - суховантажі "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" і одне сирійське судно.
Цитата
«Країна-агресор використовує Крим як "сіру зону" для перевезення зерна, яким вона незаконно заволоділа в Україні», - говориться в повідомлені каналу.
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