Вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає кореспондент УНН.
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«Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямків нашої співпраці. В «трикутнику» Україна-Румунія-Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи. Передусім це економічний розвиток», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що вже було досягнуто хороших результатів у розвитку логістики в цьому «трикутнику».
«Вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. Це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому», - зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що цей проект сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.
«Дуже важливо, що співпраця між Україною, Румунією та Молдовою дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів», - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки.