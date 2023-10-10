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Румунія готова сприяти експорту українських зернових на світові ринки

Румунія готова сприяти експорту українських зернових на світові ринки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я підтвердив готовність Румунії працювати поруч з нашими міжнародними партнерами з тим, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки», - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що таким чином Румунія підтримує українську економіку.

«Було погоджено вже подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію транзитує на сьогодні майже 60% загального обсягу експорту зерна з України. Фактично від початку війни понад 27 млн тонн зернових з України транзитували в нашу країну. Я запевняю вас сьогодні пан Президенте, що ми докладемо всіх зусиль продовження підтримки України…», - розповів Йоханніс.

Доповнення

Імпорт зернових з України та Республіки Молдова буде дозволено тільки румунським фермерам і переробникам на підставі ліцензії.

Українські Національні Новини

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