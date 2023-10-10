Румунія готова сприяти експорту українських зернових на світові ринки

Цитата

«Я підтвердив готовність Румунії працювати поруч з нашими міжнародними партнерами з тим, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки», - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що таким чином Румунія підтримує українську економіку.

«Було погоджено вже подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію транзитує на сьогодні майже 60% загального обсягу експорту зерна з України. Фактично від початку війни понад 27 млн тонн зернових з України транзитували в нашу країну. Я запевняю вас сьогодні пан Президенте, що ми докладемо всіх зусиль продовження підтримки України…», - розповів Йоханніс.

Доповнення

Імпорт зернових з України та Республіки Молдова буде дозволено тільки румунським фермерам і переробникам на підставі ліцензії.