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У Румунії заявили, що дозволять імпортувати українське зерно за урядовою ліцензією

У Румунії заявили, що дозволять імпортувати українське зерно за урядовою ліцензією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Імпорт зернових з України та Республіки Молдова буде дозволено тільки румунським фермерам і переробникам на підставі ліцензії. Про це міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу написав у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Імпорт зерна з України та Республіки Молдова буде дозволений тільки румунським фермерам і переробникам і буде можливий тільки на підставі ліцензії. Як ми й обіцяли, ми захищаємо румунське виробництво і працю румунських фермерів», - написав міністр у Facebook.

Деталі

Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії опублікувало також проєкт надзвичайної постанови, що встановлює правову основу для імпорту сільськогосподарської продукції з України або Республіки Молдова. Фактично, вони запровадили механізм, що дає змогу румунським економічним операторам почати імпорт чотирьох агропродуктів: пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку.

Проєкт нормативного акта передбачає, що тільки румунські економічні оператори, які здійснюють діяльність у наступних галузях економіки, можуть мати дозвіл на операції з імпорту сільськогосподарської продукції з України або Республіки Молдова: виробництво олій і жирів, виробництво борошномельних продуктів, виробництво препаратів для годівлі сільськогосподарських тварин, тваринництва.

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До сільськогосподарських продуктів, які можуть бути імпортовані, належать такі: пшениця, кукурудза, ріпак або дикий ріпак, подрібнені або неподрібнені, та насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене.

Згідно з нормативним актом, економічний оператор зі штаб-квартирою та робочими точками/пунктами на території Румунії, що має намір імпортувати сільськогосподарську продукцію, яка походить з України або Республіки Молдова, повинен звернутися до Міністерства сільського господарства та сільського розвитку за дозволом на імпорт. Підставою для отримання дозволу можуть бути документи, що підтверджують необхідність поповнення запасів, або інші причини, які будуть перевірені з боку влади.

На підставі дозволу на імпорт, виданого Міністерством сільського господарства, румунський економічний оператор укладає контракт на імпорт з економічним оператором, який має ліцензію України або Республіки Молдова на необхідну кількість продукту, і імпортні операції відбуваються під контролем румунських митних органів.

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