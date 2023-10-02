Український план щодо експорту зерна: Угорщина, Словаччина та Польща ще в переговорах

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«Ведеться робота по тому, щоб ці плани були прийняті сусідніми країнами. З Румунією вже відбувся обмін нотами, тобто де-факто та де-юре, країни підтвердили, що будуть працювати по цьому плану. Після пропозиції Євросоюзу була постанова Кабміну, били переговори із всіма країнами. З деяким вже неодноразові», - розповів Сольський.

Деталі

За його словами, деякі країни взяли паузу, підготували додаткові питання.

«Завтра, наприклад, повторна розмова з польським міністром з самого ранку. До них підключиться ще литовський міністр, тому що там буде додаткове питання з транзитом. Вечері завтра розмова зі словацьким міністром, тому що тиждень назад, коли у нас була онлайн-зустріч з ним, ми йому детально пояснили, як це може працювати та сказали, що очікуємо від них їхніх додаткових запитань і вони взяли паузу…, але завтра зустріч», - сказав Сольський.

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Він зазначив, що по суті Румунія та Болгарія вже працюють по українському плану дій щодо постачання агропродукції.

«У нас по суті Румунія та Болгарія вже працюють по цьому варіанту. Вони чекають від нас наступних кроків. Угорщина, Словаччина та Польща ще в переговорах та узгодженні. Це річ, яка дійсно потребує часу, тому що є багато технічних моментів, окрім просто пропозицій та постанови Кабміну», - розповів Сольський.

Доповнення

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції.

26 вересня було підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.