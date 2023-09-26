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Запровадження механізму верифікації агроекспорту до п'яти країн ЄС: Шмигаль підписав постанову

Київ • УНН

 • 281508 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн”, — написав Шмигаль.

За його словами, цей механізм Україна представила в межах плану для вирішення зернової кризи, і який підтримала Європейська комісія.

“4 країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження й пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава — проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення”, — повідомив Шмигаль.

Також він повідомив, що Україна готує відповідні документи з Румунією та Болгарією.

“Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження. Вдячні всім сусідам, які відкриті до компромісу”, — зазначив Шмигаль.

Доповнення

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Як повідомили у Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі колег з країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

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