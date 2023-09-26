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Введение механизма верификации агроэкспорта в пять стран ЕС: Шмыгаль подписал постановление

Киев • УНН

 • 281501 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран”, — написал Шмыгаль.

По его словам, этот механизм Украина представила в рамках плана для решения зернового кризиса, и который поддержала Европейская комиссия.

“4 страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство — против. К сожалению, у нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения”, — сообщил Шмыгаль.

Также он сообщил, что Украина готовит соответствующие документы с Румынией и Болгарией.

“Эти страны не нарушали торговых правил Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Благодарны всем соседям, которые открыты к компромиссу”, — отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования. Как сообщили в Минагрополитики, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи коллег из стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

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