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Україна розробила процедуру верифікації агроекспорту до п'яти країн ЄС - Мінагрополітики

Україна розробила процедуру верифікації агроекспорту до п'яти країн ЄС - Мінагрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Як повідомили у Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі колег з країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини), пише УНН.

Цитата

«Ми вводимо внутрішню процедуру верифікації експорту 4-х культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) до 5-ти країн ЄС. Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30-ти днів з дня отримання заявки на експорт. Відповідна постанова уряду уже ухвалена, а тому експорт до 5-ти країн без їх погодження вже не відбувається. Протягом цих 30-ти днів Україна інформує Європейську комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт», - підкреслив Сольський.

Деталі

Міністр наголосив, що механізм, коли експорт без погодження від країни-сусіда не відбувається, є максимально конструктивним і зрозумілим, та враховує інтереси усіх сторін.

Сольський також зазначив, що Україна надіслала країнам-сусідам пропозиції, як саме діятиме такий механізм, і очікує відповідей та можливих варіантів рішень. На сьогодні офіційна відповідь надійшла від Румунії.

Міністр подякував кожній країні за розуміння, бажання та можливість спілкуватися для вирішення ситуації з українським агроекспортом.

«Дякую Болгарії, за те що витримали такий шалений тиск, за готовність до перемовин і пошуку конструктивних рішень. Румунії - за розуміння і максимальну підтримку. Дякуємо Угорщині і Словаччині за те, що вислухали наші пропозиції і готові їх обговорювати далі. Окремо дякуємо Польщі за ту максимальну підтримку, яка завжди була і є зараз. І за те, що ми минулого тижня почали розмову по нашій пропозиції. Наші продуктивні перемовини - це ключ до успішного врегулювання ситуації і стабільності в аграрному секторі кожної з країн», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України.

Доповнення

15 вересня Єврокомісія не продовжила тимчасові обмеження експорту української агропродукції до 5 країн ЄС. Після цього рішення Україна, як вказано, протягом 72 годин напрацювала пропозиції щодо досягнення компромісу. 17 вересня пропозиції були направлені Єврокомісії та країнам-сусідам. 18 вересня вони вже обговорювалися на координаційній платформі Україна-ЄС.

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

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