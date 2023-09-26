Украина разработала процедуру верификации агроэкспорта в пять стран ЕС - Минагрополитики

ukru
Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 85336 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 120547 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 148410 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 182147 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 135676 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126351 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 171936 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116779 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123212 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130739 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 118892 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 102517 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 112598 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 103059 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 51545 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 148416 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 182152 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 128252 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 135141 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 171943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 9909 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 103059 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150198 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157386 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161527 просмотра
Актуальное
Украина разработала процедуру верификации агроэкспорта в пять стран ЕС - Минагрополитики

Украина разработала процедуру верификации агроэкспорта в пять стран ЕС - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 436958 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования. Как сообщили в Минагрополитики, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи коллег из стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), пишет УНН.

Цитата

«Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта 4-х культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в 5 стран ЕС. Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30-ти дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5-ти стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30-ти дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт», - подчеркнул Сольский.

Детали

Министр отметил, что механизм, когда экспорт без согласования от страны-соседа не происходит, является максимально конструктивным и понятным, и учитывает интересы всех сторон.

Сольский также отметил, что Украина направила странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, и ожидает ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ поступил от Румынии.

Министр поблагодарил каждую страну за понимание, желание и возможность общаться для решения ситуации с украинским агроэкспортом.

«Спасибо Болгарии, за то, что выдержали такое бешеное давление, за готовность к переговорам и поиску конструктивных решений. Румынии - за понимание и максимальную поддержку. Спасибо Венгрии и Словакии за то, что выслушали наши предложения и готовы их обсуждать дальше. Отдельно благодарим Польшу за ту максимальную поддержку, которая всегда была и есть сейчас. И за то, что мы на прошлой неделе начали разговор по нашему предложению. Наши продуктивные переговоры - это ключ к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе каждой из стран», - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Дополнение

15 сентября Еврокомиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в 5 стран ЕС. После этого решения Украина, как указано, в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. 17 сентября предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям. 18 сентября они уже обсуждались на координационной платформе Украина-ЕС.

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы