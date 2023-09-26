Украина разработала процедуру верификации агроэкспорта в пять стран ЕС - Минагрополитики

Цитата

«Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта 4-х культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в 5 стран ЕС. Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30-ти дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в 5-ти стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30-ти дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт», - подчеркнул Сольский.

Детали

Министр отметил, что механизм, когда экспорт без согласования от страны-соседа не происходит, является максимально конструктивным и понятным, и учитывает интересы всех сторон.

Сольский также отметил, что Украина направила странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, и ожидает ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ поступил от Румынии.

Министр поблагодарил каждую страну за понимание, желание и возможность общаться для решения ситуации с украинским агроэкспортом.

«Спасибо Болгарии, за то, что выдержали такое бешеное давление, за готовность к переговорам и поиску конструктивных решений. Румынии - за понимание и максимальную поддержку. Спасибо Венгрии и Словакии за то, что выслушали наши предложения и готовы их обсуждать дальше. Отдельно благодарим Польшу за ту максимальную поддержку, которая всегда была и есть сейчас. И за то, что мы на прошлой неделе начали разговор по нашему предложению. Наши продуктивные переговоры - это ключ к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе каждой из стран», - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Дополнение

15 сентября Еврокомиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в 5 стран ЕС. После этого решения Украина, как указано, в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. 17 сентября предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям. 18 сентября они уже обсуждались на координационной платформе Украина-ЕС.

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.