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Україна і Польща провели переговори про ліцензування агроекспорту: Варшава апелювала про відкликання скарги до СОТ

Україна і Польща провели переговори про ліцензування агроекспорту: Варшава апелювала про відкликання скарги до СОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні обговорив з польським колегою Робертом Телусом процедуру ліцензування української агропродукції. Польща закликала Україну відкликали скаргу до СОТ щодо обмежень на агроекспорт. Сторони домовилися знову переговорити через тиждень, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Польський міністр наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. "В польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій", - ідеться у повідомленні.

Телус, як вказано, також звернув увагу на те, що "Польща хотіла, аби Україна відкликала скаргу, яку подала до СОТ щодо обмежень на експорт агропродукції в сусідні європейські країни".

Сольський і Телус, як повідомляється, домовилися через тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування.

Також Сольський повідомив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу.

Міністр агрополітики України повідомив, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Він нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною.

За підсумками переговорів Телус повідомив, що Польща веде завершальні переговори з Литвою щодо транзиту українського зерна, повідомляє "Польське радіо". Як вказано, ідеться про перенесення контролю з польсько-українського кордону до порту в Литві. "Аби справу завершити, залишилися технічні питання", - зазначив він. Видання зазначає, що ішлося про передачу подібного контролю і щодо німецьких портів.

Міністр також підтвердив, що під час розмови апелював про відкликання скарги до СОТ як "безпідставної". 

"Ми хочемо шукати рішення на майбутнє, будувати механізми, які дозволять зерну текти туди, куди воно йшло до війни", - підкреслив Телус.

Нагадаємо

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС після 15 вересня. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

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