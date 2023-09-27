Украина и Польша провели переговоры о лицензировании агроэкспорта: Варшава апеллировала об отзыве жалобы в ВТО

Детали

Польский министр отметил важность переговоров и указал, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. "В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", - говорится в сообщении.

Телус, как указано, также обратил внимание на то, что "Польша хотела, чтобы Украина отозвала жалобу, которую подала в ВТО относительно ограничений на экспорт агропродукции в соседние европейские страны".

Сольский и Телус, как сообщается, договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса введения процедуры лицензирования.

Также Сольский сообщил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы о переносе ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта, для улучшения транзита через Польшу.

Министр агрополитики Украины сообщил, что подобную процедуру необходимо согласовать для транзита по польской территории агропродукции и в Германию. Он напомнил, что в августе такой механизм контроля был согласован Венгрией и Словакией.

По итогам переговоров Телус сообщил, что Польша ведет завершающие переговоры с Литвой по транзиту украинского зерна, сообщает "Польское радио". Как указано, речь идет о переносе контроля с польско-украинской границы в порт в Литве. "Чтобы дело завершить, остались технические вопросы", - отметил он. Издание отмечает, что речь шла о передаче подобного контроля и в отношении немецких портов.

Министр также подтвердил, что во время разговора апеллировал об отзыве жалобы в ВТО как "безосновательной".

"Мы хотим искать решения на будущее, строить механизмы, которые позволят зерну течь туда, куда оно шло до войны", - подчеркнул Телус.

Напомним

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования.

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС после 15 сентября. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.