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В Румынии заявили, что позволят импортировать украинское зерно по правительственной лицензии

В Румынии заявили, что позволят импортировать украинское зерно по правительственной лицензии

Киев • УНН

 • 808855 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии. Об этом министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Импорт зерна из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и будет возможен только на основании лицензии. Как мы и обещали, мы защищаем румынское производство и труд румынских фермеров», - написал министр в Facebook.

Детали

Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии опубликовало также проект чрезвычайного постановления, устанавливающего правовую основу для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины или Республики Молдова. Фактически, они ввели механизм, позволяющий румынским экономическим операторам начать импорт четырех агропродуктов: пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса.

Проект нормативного акта предусматривает, что только румынские экономические операторы, осуществляющие деятельность в следующих отраслях экономики, могут иметь разрешение на операции по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины или Республики Молдова: производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, производство препаратов для кормления сельскохозяйственных животных, животноводства.

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К сельскохозяйственным продуктам, которые могут быть импортированы, относятся следующие: пшеница, кукуруза, рапс или дикий рапс, измельченные или неизмельченные, и семена подсолнечника, измельченные или неизмельченные.

Согласно нормативному акту, экономический оператор со штаб-квартирой и рабочими точками/пунктами на территории Румынии, намеревающийся импортировать сельскохозяйственную продукцию, происходящую из Украины или Республики Молдова, должен обратиться в Министерство сельского хозяйства и сельского развития за разрешением на импорт. Основанием для получения разрешения могут быть документы, подтверждающие необходимость пополнения запасов, или другие причины, которые будут проверены со стороны властей.

На основании разрешения на импорт, выданного Министерством сельского хозяйства, румынский экономический оператор заключает контракт на импорт с экономическим оператором, имеющим лицензию Украины или Республики Молдова на необходимое количество продукта, и импортные операции происходят под контролем румынских таможенных органов.

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