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Україна обговорила з Румунією забезпечення простору вільної торгівлі та подвоєння (до 4 млн тонн) експорту українського зерна

Україна обговорила з Румунією забезпечення простору вільної торгівлі та подвоєння (до 4 млн тонн) експорту українського зерна

Київ • УНН

 • 786788 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час візиту до Румунії обговорила із прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку найбільш актуальне для України питання торгівлі зерном. Зокрема, говорили про забезпечення простору вільної торгівлі та збільшення експорту українського зерна, передає УНН.

Цитата

“Вільна торгівля зерном після 15 вересня буде вигідною для всіх країн і не нестиме шкоди в регіоні. Ми прагнемо забезпечити максимальну ефективність і прозорість, яка влаштує всі країни. Зараз ми працюємо по всіх напрямках — обговорюючи логістичні, інфраструктурні, дозвільні та фітосанітарні питання, зокрема щодо експорту в треті країни. Маємо забезпечити вільну торгівлю і збільшити експорт зерна з України. У наступні дні ми маємо знайти спільні рішення по всіх делікатних питаннях”, — підкреслила Юлія Свириденко.

Деталі

Зустріч відбулась в Бухаресті на саміті ініціативи Трьох морів. Головною темою перемовин стало питання торгівлі зерном між Україною та ЄС.

Юлія Свириденко подякувала румунському колезі за спільну роботу, яка у майбутньому призведе до подвоєння (до 4 млн тонн) можливостей українського транзиту агропродукції через Румунію. Адже це гарантує глобальну продовольчу безпеку світу.

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Міністерка економіки також відзначила, що у серпні цього року Румунія була першою серед країн ЄС за обсягами імпорту з України. За її словами, цей показник вже досяг 406 мільйонів доларів.

Під час зустрічі із міністром економіки Румунії Штефаном-Раду Опрео, Юлія Свириденко обговорила спільні кроки української та румунської сторін, які необхідні для збереження такого ж високого темпу товарообігу в майбутньому.

І собі румунський міністр економіки проявив цікавість до досвіду України у подоланні енергетичних криз.

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Однією з важливих тем цієї зустрічі також стало обговорення можливостей румунського EximBank надавати гарантії чи страхування румунським компаніям для роботи з українськими партнерами.

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