Україна обговорила з Румунією забезпечення простору вільної торгівлі та подвоєння (до 4 млн тонн) експорту українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час візиту до Румунії обговорила із прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку найбільш актуальне для України питання торгівлі зерном. Зокрема, говорили про забезпечення простору вільної торгівлі та збільшення експорту українського зерна, передає УНН.
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“Вільна торгівля зерном після 15 вересня буде вигідною для всіх країн і не нестиме шкоди в регіоні. Ми прагнемо забезпечити максимальну ефективність і прозорість, яка влаштує всі країни. Зараз ми працюємо по всіх напрямках — обговорюючи логістичні, інфраструктурні, дозвільні та фітосанітарні питання, зокрема щодо експорту в треті країни. Маємо забезпечити вільну торгівлю і збільшити експорт зерна з України. У наступні дні ми маємо знайти спільні рішення по всіх делікатних питаннях”, — підкреслила Юлія Свириденко.
Деталі
Зустріч відбулась в Бухаресті на саміті ініціативи Трьох морів. Головною темою перемовин стало питання торгівлі зерном між Україною та ЄС.
Юлія Свириденко подякувала румунському колезі за спільну роботу, яка у майбутньому призведе до подвоєння (до 4 млн тонн) можливостей українського транзиту агропродукції через Румунію. Адже це гарантує глобальну продовольчу безпеку світу.
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Міністерка економіки також відзначила, що у серпні цього року Румунія була першою серед країн ЄС за обсягами імпорту з України. За її словами, цей показник вже досяг 406 мільйонів доларів.
Під час зустрічі із міністром економіки Румунії Штефаном-Раду Опрео, Юлія Свириденко обговорила спільні кроки української та румунської сторін, які необхідні для збереження такого ж високого темпу товарообігу в майбутньому.
І собі румунський міністр економіки проявив цікавість до досвіду України у подоланні енергетичних криз.
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Однією з важливих тем цієї зустрічі також стало обговорення можливостей румунського EximBank надавати гарантії чи страхування румунським компаніям для роботи з українськими партнерами.