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У Румунії обговорюють можливість переселення громадян, які живуть поблизу порта Ізмаїл - ЗМІ

У Румунії обговорюють можливість переселення громадян, які живуть поблизу порта Ізмаїл - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Румунії мер прикордонної комуни Чаталкіой Тудор Чернега обговорив з міністром оборони країни Анджелом Тилваром можливість добровільного переселення жителів села Плауру, яке розташоване поряд з портом Ізмаїла. Він зазначив, що місцеві жителі скаржаться на російські дрони, які літають над їх будинками, пише УНН з посиланням на DIGI24.

Цитата

"Під час зустрічі з міністром оборони я звернув увагу на можливість добровільного переселення. Мені залишилося зв'язатися з місцевими жителями. Тим, хто хоче добровільно переселитися, будуть забезпечені такі ж умови, як і українцям, - проживання та харчування. Я вважаю, що таку саму напругу, спричинену війною, відчувають і жителі села Плауру", - заявив Чернега.

Деталі

Мер комуни зазначив, що Плауру знаходиться на відстані не більше ніж 300 метрів від порту Ізмаїл, де сталася більшість атак безпілотників. 

Як пише румунське ЗМІ, місцеві жителі вже понад місяць повідомляють, що російські безпілотники, які атакують український порт Ізмаїл, "літають над їхніми будинками", а деякі з них падають "дуже близько" до Плауру. Однак деякі з них розповідають, що не планують переселятися з села.

У середу, 7 вересня, румунські військові забрали з комуни Чаталкіой залишки російського безпілотника. Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар теж перебував з робочим візитом у Плауру, під час якого зустрівся з місцевими. 

"Це нормально, я вважаю, прийти і запевнити людей у ​​нашій підтримці, але також спробувати якось пояснити, що Румунія зараз не перебуває в жодній формі конфлікту, і що немає ознак агресії проти Румунії. Як було нормально запитувати їх, що ми можемо зробити для них у тій ситуації, в якій вони опинилися" - сказав міністр.

Він також підтвердив, що на території Румунії, поблизу села Плауру, виявлено фрагменти обладнання, яке можна порівняти з безпілотником. Наразі фахівці аналізують фрагменти для ідентифікації дрона.

Раніше

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли росія атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО відреагували на повідомлення Румунії про інцидент із російським безпілотником

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