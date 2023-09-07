У НАТО відреагували на повідомлення Румунії про інцидент із російським безпілотником

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«Румунська влада підтвердила, що уламки, можливо, від дрону, були виявлені на румунській землі неподалік кордону з Україною. Румунська влада розслідує інцидент. Румунія поінформувала союзників про цей інцидент на сьогоднішньому (6 вересня - ред.) засіданні Північноатлантичної ради, і союзники висловили рішучу солідарність з Румунією. З минулого року у відповідь на агресивну війну росії проти України НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт із нашим союзником Румунією», - ідеться у заяві речника НАТО.

Нагадаємо

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Однак, наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.