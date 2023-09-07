У НАТО відреагували на повідомлення Румунії про інцидент із російським безпілотником
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Румунія повідомила НАТО про знайдені на своїй території уламки, які можуть бути уламками дрона, що впав під час атаки російських військ на південь України. Союзники висловили солідарність із Румунією, наголосивши, що уважно стежать за ситуацією. Таку заяву офіційного представника НАТО Ділана Вайта оприлюднив 6 вересня постійний представник Румунії при НАТО Дан Некулеєску, пише УНН.
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«Румунська влада підтвердила, що уламки, можливо, від дрону, були виявлені на румунській землі неподалік кордону з Україною. Румунська влада розслідує інцидент. Румунія поінформувала союзників про цей інцидент на сьогоднішньому (6 вересня - ред.) засіданні Північноатлантичної ради, і союзники висловили рішучу солідарність з Румунією. З минулого року у відповідь на агресивну війну росії проти України НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт із нашим союзником Румунією», - ідеться у заяві речника НАТО.
Нагадаємо
4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.
Однак, наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.
А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.