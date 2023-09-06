Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником

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“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт із нашим союзником Румунією”, — йдеться у заяві НАТО.

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Союзники НАТО висловили "рішучу солідарність" з Румунією після того, як країна поінформувала їх про інцидент у ніч на 4 вересня, під час якого частини російського безпілотника, ймовірно, впали на румунську територію.

Нагадаємо

4 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострюватись, бо інакше їй доведеться дати відповідь Москві.

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Однак, наступного дня Президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня. Тим самим він спростував заяви України, що вона має фотодокази того, що російські безпілотники вибухнули на території Румунії.