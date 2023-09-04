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Атака рф на українські порти: Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння “Shahed” у Румунії

Київ • УНН

 • 671656 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

“Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада — ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало. ... ми готові ними поділитися, але остаточні висновки буде робити румунська влада, яка, власне, потім не тільки має зробити висновки, але й сказати, що вона буде з цим робити, — і тут висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через те й така надобережна реакція“, — заявив український міністр.

Деталі

Раніше Румунія заперечила, що російські безпілотники завдали ударів по її території в ніч з 3го на 4 вересня.

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Український міністр пояснив “надобережну” позицію Румунії тим що, загалом партнери з членів НАТО бояться не правильно інтерпретувати подібні події, аби не бути втягнутими у війну. Це стосується не лише подій в Україні, а й у інших сусідніх державах.

“Загалом є тенденція на намагання не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій із боку партнерів, щоб просто не бути втягнутими в безпосередній конфлікт. І це стосується не лише подій в Україні, а й навколо. Польща страждала від штучного притоку мігрантів із Білорусі, намагалася здійняти хвилю в НАТО, то їй теж сказали, що ви давайте не занадто загострюйте”, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо

В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, спалахнуло й на території цивільних об’єктів.

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Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

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